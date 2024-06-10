الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اشتباكات عنيفة وسط رفح و"القسام" تستهدف منزلا يضم قوات الاحتلال

رفح
رفح

شهدت منطقة العزبة وسط رفح، جنوبي القطاع، اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال.

ونُفّذت عملية مركّبة من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم تفجير منزل مفخخ كانت تحتجزه قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح. وأكدت الكتائب وقوع قتيل وجريح في المنزل المستهدف.

قوات الإنقاذ تدخلت بعد التفجير وقامت بقصف محيط المنزل بقذائف "الهاون"، وبعد فترة قصيرة قامت القسّام بتجديد الاستهداف باستخدام نفس القذائف.

القسام تستهدف جرافة عسكرية

وسبق أن أعلنت القسام أيضًا استهدافها جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من مسجد العودة وسط مدينة رفح.

وتم نشر مشاهد من الإعلام العسكري لكتائب القسّام تظهر استهداف حشود قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن قنص جندي إسرائيلي شرقي منطقة الشوكة بمدينة رفح.

رفح اشتباكات عنيفة المقاومة قوات الاحتلال كتائب القسام حماس قوة إسرائيلية مخيم الشابورة

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