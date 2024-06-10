الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة رفض صلاح استبداله فى مباراة المنتخب مع غينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

نفى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ما أثير حول رفض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وقائد المنتخب الوطنى، الخروج من الملعب أثناء مباراة غينيا بيساو التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى، من خلال المركز الإعلامى لاتحاد الكرة، أنه لا صحة نهائيًا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج أثناء الشوط الثانى.

وأضاف مدير المنتخب أنه لم يتم طلب استبدال محمد صلاح من الأساس، وأن حسام  حسن المدير الفنى للفراعنة، اكتفي بنزول ناصر ماهر فقط وعدم إشراك مصطفى فتحى فى الدقائق الأخيرة.

وتواجد مصطفى فتحى على الخط قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لكنه لم يشارك، الأمر الذى تسبب فى خروج بعض الأنباء عن رفض صلاح الخروج من الملعب.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بهدف لمثله على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

جاء هدف الفراعنة بمجهود فردى من صلاح ليعادل النتيجة ويحافظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين فى المجموعة الأولى.

ومن هجمة مرتدة قادها صلاح توغل وسدد بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، كرة على يمين حارس غينيا ليدرك التعادل بالدقيقة 70.

وكشف محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد مهاجم المنتخب في المباراة أمام غينيا بيساو.

متخب مصر الفراعنة صلاح محمد صلاح حسام حسن

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