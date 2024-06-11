تجنب رائحة العرق الكريهة أثناء الطقس الحار.. بهذه الطرق

تنجم رائحة الجسم عن مزيج من البكتيريا والعرق الموجود على جلدك، حيثُ يمكن أن تتغير رائحة جسمك بسبب الهرمونات أو الطعام الذي تتناوله أو العدوى أو الأدوية أو الحالات الأساسية مثل مرض السكري.

ما الذي يسبب رائحة الجسم؟

تحدث رائحة الجسم عندما تتلامس البكتيريا الموجودة على جلدك مع العرق. بشرتنا مغطاة بشكل طبيعي بالبكتيريا، وعندما نتعرق، يختلط الماء والملح والدهون مع هذه البكتيريا ويمكن أن يسبب الرائحة، ويمكن أن تكون الرائحة سيئة أو جيدة أو ليس لها رائحة على الإطلاق.

وفقا لموقع “ هيلث ” الصحي كما يمكن لعوامل مثل الأطعمة التي تتناولها أو الهرمونات أو الأدوية أن تؤثر على رائحة الجسم. حالة تسمى فرط التعرق تجعل الشخص يتعرق بشكل مفرط. قد يكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة أكثر عرضة لرائحة الجسم لأنهم يتعرقون كثيرًا، ولكن غالبًا ما تسبب الغدد العرقية المفرزة أكبر قدر من الانزعاج عند تعرق راحتي اليدين والقدمين.

في كل مرة تتعرق فيها، هناك احتمال أن تنتج رائحة كريهة للجسم.

العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على رائحة الجسم هي:

يمارس.

التوتر أو القلق.

الطقس الحار.

وجود زيادة في الوزن/السمنة.

علم الوراثة.

لماذا رائحة العرق سيئة؟

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لرائحة العرق الكريهة. على سبيل المثال، يمكن لبعض الأدوية أو المكملات الغذائية أو الأطعمة أن تجعل رائحة العرق كريهة. تذكر أن العرق في حد ذاته ليس هو الرائحة؛ إنها البكتيريا الموجودة على جلدك مع العرق.

ترتبط العديد من الحالات الطبية والأمراض بالتغيرات في رائحة الجسم المعتادة للشخص:

السكري.

النقرس.

سن اليأس

فرط نشاط الغدة الدرقية.

مرض الكبد.

مرض كلوي.

أمراض معدية.

هل يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب رائحة الجسم؟

قد تنطبق مقولة "أنت ما تأكله" على رائحة الجسم. إذا تناولت طعامًا غنيًا بالكبريت، فقد تصاب برائحة الجسم. رائحة الكبريت مثل البيض الفاسد، فعندما يفرزها جسمك في عرقك، فإنه يمكن أن يزيل الرائحة الكريهة. ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالكبريت:

بصل.

ثوم.

كرنب.

بروكلي.

قرنبيط.

لحم أحمر.

نصائح للتخلص من العرق

يمكنك القيام ببعض الأشياء للتخلص من رائحة الجسم.

1. حافظ على نظافة نفسك

استحم مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسوف تغسل العرق وتتخلص من بعض البكتيريا الموجودة على جلدك. العرق في حد ذاته عديم الرائحة في الأساس، ولكن عندما تختلط البكتيريا التي تعيش على جلدك بالعرق، فإنها تتكاثر بسرعة وتنتج رائحة كريهة للغاية.

الغسيل جيدًا، خاصة المناطق التي تميل إلى التعرق، يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الجسم.

2. استخدمي الصابون المضاد للبكتيريا

سيساعد الغسل جيدًا باستخدام قطعة صابون مضادة للبكتيريا على التخلص من بعض البكتيريا التي يمكن أن تساعد في التخلص من الرائحة.

3. قم بإزالة المنشفة جيدًا

بمجرد الاستحمام، جفف نفسك تمامًا، مع الانتباه جيدًا لأي منطقة تتعرق فيها كثيرًا.

4. استخدم مضادات التعرق ذات القوة الصناعية

بمجرد أن تصبح نظيفًا وجافًا، استخدم مضادًا قويًا للتعرق تحت الإبطين، حيثُ تحتوي هذه المنتجات على كلوريد الألومنيوم، وهي مادة كيميائية تساعد على منع العرق، وغالبًا ما تحتوي أيضًا على مزيل العرق.

5. حافظ على نظافة ملابسك

غيّر ملابسك كثيرًا عندما تتعرق بشدة، الملابس الجديدة تساعد في تقليل رائحة الجسم.

6. توقف أو قلل من تناول بعض الأطعمة أو المشروبات

ما تأكله يؤثر على رائحة جسمك والأطعمة التي تميل إلى زيادة التعرق، مثل الفلفل الحار أو الأطعمة الغنية بالتوابل الأخرى، قد تؤدي أيضًا إلى رائحة الجسم، ويمكن أن يحمل العرق رائحة الأطعمة مثل البصل أو الثوم.،المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قد تجعلك تتعرق أكثر.