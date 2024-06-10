الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يهنئ المنتخب المصرى على الأداء المتميز أمام فريق غينيا اليوم

أحمد موسى
أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التهنئة والشكر للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني على الأداء المشرف والمتميز في مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم اليوم، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

مباراة مصر وغينيا


وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن منتخب مصر قادر على الصعود لكأس العالم 2026.

الصعود لكأس العالم 

وأضاف في حديثه، أن مصر مازالت تتصدر مجموعتها في التصفيات وقادرة على الصعود، موضحًا أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول أهدر هدف الفوز المحقق في نهاية المباراة.

وتابع: “منتخب مصر استطاع تحقيق إحراز هدف التعادل في شباك غينيا بواسطة اللاعب العالمي محمد صلاح”، متابعًا أن منتخب مصر يتصدر المجموعة بعشر نقاط.

أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد الاعلامي احمد موسى

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