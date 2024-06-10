هل تتحول إنفلونزا الطيور للوباء "إكس"؟ خبراء يفجرون مفاجأة

علق الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم، على تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من فيروس "إكس"، وأنه على العالم أن يستعد لمواجهته، قائلًا إن إكس ليس مرضًا ولا نعرف ما هو، وإنما منظمة الصحة أعطت "إكس" لأنه غير معروف.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن أول مرض إكس كان هو جائحة كورونا، وكورونا لن تكون الجائحة الأخيرة، ستكون هناك جائحة إكس قد تكون فيروس أو بكتيريا، مشيرًا إلى أن هناك تخوفًا من فيروس إنفلونزا الطيور، الذي بدأ يتحور، رغم أنه حتى الآن محصور في الحيوانات، وكان قبل ذلك محصورًا في الطيور، ثم انتقل للحيوانات البحرية والبرية ونرى له انتشارًا واسعًا في المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية.

إكس قد يكون هو إنفلونزا الطيور إذا انتقلت من إنسان لآخر

وأشار إلى أن فيروسات الإنفلونزا مشهورة بقدرتها على التحور، وإذا تحور بشكل يمكنه من الانتقال من شخص لآخر ستكون كارثة، لأن نسبة الوفيات من عام 2003 وحتى الآن، 50% من إجمالي 900 حالة بشرية أصيبت بالفيروس عن طريق التواصل المباشر مع الطيور.

وأردف: "لا نتمنى انتشاره ليصبح جائحة عالمية، لكننا أكثر جاهزية لأي مرض إكس يمكن أن ينتشر، وقد تعلمنا الكثير من جائحة كورونا وأصبحنا أكثر استعدادًا بعدما شاهدنا انهيار الأنظمة الطبية، لدينا فكرة اليوم لاعتماد لقاحات بشكل أسرع، عند تحديد هوية الفيروس أو البكتيريا لدينا تقنية للتعامل مع أي جائحة مستقبلية، كما أن ضخ الأموال أدى لتطوير لقاح لجائحة كورونا في وقت قصير".

15 طفرة على فيروس إنفلونزا الطيور

من ناحيته، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن إكس ليس مرضًا معروفًا، ولا معروفًا أسبابه، وإنما متوقع انتشاره، ومنظمة الصحة العالمية حذرت سابقًا أن العالم سوف يواجه وباء إكس لكن غير معروف الأسباب، ولم تعط معلومات، بينما الآن يمكن للرابطة الكشف عن معلومات بخصوص الوباء إكس.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن وباء إكس قد يكون إنفلونزا الطيور التي زاد انتشارها مؤخرًا في أستراليا والمكسيك وأمريكا، ورصد إصابة بنت من شهرين في أستراليا، بعدما انتقل الفيروس من الطيور للبقرة، والبقرة نقلته للإنسان.

وأشار إلى بحث أجرته الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، توصل لوجود 15 طفرة للفيروس الذي يصيب الطيور، وأنه يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق البقر والحليب.

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