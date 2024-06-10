عيادة وعزل وصيدلية لصحة دمياط في مناورة «صقر 132»

شارك وكيل صحة دمياط في التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٣٢" تحت رعاية د.منال عوض محافظ دمياط، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة ود.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

وشاركت مديرية الصحة بدمياط في فعاليات التدريب العملي المشترك للمناورة «صقر ١٣٢» لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور د.سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة وخليل شريف مدير المتابعة بالمديرية والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة سوزان الزفيرى مسئول الإمداد الدوائى بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنّ المناورة «صقر ١٣٢» لمجابهة الأزمات والكوارث استهدفت تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها بشكل لحظي واستجابه سريعة.

أكد وكيل صحة دمياط إنشاء عيادة خارجية ميدانية مجهزة بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وصيدلية ملحقة بها إضافة إلى غرفة عزل لاستقبال أى حالات مشتبه بها أو مصابة بأمراض معديه داخل المعسكر إلا أن يتم التنسيق وإرسالها الي مستشفي مجهزة كما يتواجد فريق للدعم النفسي لتقديم خدمة الدعم النفسي للمتضررين ومقدمي الخدمات والمتطوعين خلال الكوارث والأزمات.

شارك في المناورة «صقر ١٣٢» مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، هيئة الإسعاف ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف والكنيسة ومديرية التموين، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتمت فعاليات حملة "حقك تنظمي" بـ دمياط تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ود.حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها وتوفير خدمات تنظيم الاسرة بالمناطق التى لا تتوفر بها عيادات ثابتة لتنظيم الاسرة.