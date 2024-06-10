الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنبي يفوز على طلائع الجيش وديًا بهدفين مقابل هدف

ودية إنبي وطلائع
ودية إنبي وطلائع الجيش

حقق فريق إنبي الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الفترة المقبلة منتصف يونيو الجاري ومواجهة الإسماعيلي.

سجل هدفي الفريق البترولي، مروان داوود ومحمد حامد.

تشهد مسابقة دوري نايل، خلال الفترة الحالية، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

تعود عجلة الحياة لمسابقة دوري نايل، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بإقامة مؤجلات الجولة 11، ثم انطلاق منافسات الجولة السادسة والعشرون الأحد 16 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل إنبي ضيفا ثقيلاً على نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ونجح إنبي في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 بكأس مصر (نسخة 2023/2024) وذلك على حساب النجوم بهدف نظيف.

ويواجه الفريق البترولي نظيره مودرن فيوتشر في ثمن نهائي كأس مصر.

موقف إنبي بجدول دوري نايل 

يحتل زعيم الكرة البترولية المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بواقع 10 انتصارات و6 تعادلات و8 هزائم.

انبى مباريات ودية طلائع الجيش ودية إنبي وطلائع الجيش دوري نايل

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