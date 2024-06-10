الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد جريشة: لاعبو المنتخب قدموا مباراة جيدة بأجواء صعبة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، إن مباراة مصر وغينيا، تعد من أهم المبارايات في تصفيات الصعود لكأس العالم.

مباراة مصر وغينيا 

وأكد جهاد جريشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمود إسماعيل حكم مباراة مصر وغينيا يعد من حكام النخبة على مستوى الحكام الأفارقة، لكن لا يوجد لديه خطأ تحكيمي مؤثر يستحق الحديث.

تحليل مباراة مصر وغينيا 

وأضاف في حديثه، أن هدف منتخب مصر في شباك غينيا بيساو كان صحيحًا، كما أن هدف غينيا بيساو صحيح أيضًا، ولا توجد ركلة جزاء للمنتخب المصري خلال الشوط الثاني.

وتابع: “لاعبو منتخب مصر قدموا مباراة جيدة للغاية في أجواء صعبة، وسط أجواء الرطوبة والحرارة المرتفعة، وأرضية الملعب غير الجيدة للعب”.

واستطرد: "الحكم السوداني كان من الممكن أن يطرد لاعب من غينيا بسبب تدخل عنيف مع مروان عطية، وتقديره الفني لا يقل عن 8 من 10".

جهاد جريشة حكم دولي سابق أحمد موسى على مسئوليتي مباراة مصر وغينيا

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