بعد ترشحها لجائزة كتارا.. ميرنا المهدى لـ"الدستور": انتصار لروايات التشويق

أعلنت جائزة كتارا للرواية المنشورة وغير المنشورة في دورتها العاشرة (دورة 2024)، عن أسماء المرشحين بقائمة الـ 18، في فئات الروايات: الرواية التاريخية، الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية.

ووصلت رواية "دليل جدتي لقتل الأوغاد" للكاتبة ميرنا المهدي، إلى قائمة الـ 18 لجائزة كتارا.

"الدستور" تواصلت مع الكاتبة للكشف عن تفاصيل روايتها التي تنتمي إلى روايات التشويق.

ميرنا المهدي: سعيدة بترشحي لـ جائزة كتارا للرواية العربية

أعربت ميرنا المهدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادتها بالترشح لجائزة كتارا، ووجود اسمها ضمن المرشحين رغم عمرها الصغير الذي لم يتخط الـ 27 عامًا.

وتابعت: الوطن العربي لا يعطي لـ روايات التشويق حقها في الجوائز الأدبية، ووجدت أن ترشحي لـ كتارا انتصار لهذا النوع الأدبي اللي بكتبه وهذا ما زاد من سعادتي.

ميرنا المهدي: "دليل جدتي لقتل الأوغاد" كتبتها من أظلم وأعمق نقطة في روحي

وتعتبر ميرنا المهدي روايتها "دليل جدتي لقتل الأوغاد"، ذات خصوصية شديدة بالنسبة لها، قائلة: هذه الرواية تحديدًا كتبتها من أظلم وأعمق نقطة في روحي، حيث تسلط الرواية الضوء على الاكتئاب والإحباط اللذين يقابلهما الكثير من الشباب في سن صغيرة، وأيضًا تحدثت في روايتي عن المجتمع والأفكار المغلوطة الموجودة به، والرعب الذي تقابله الفتيات في الشوارع بسبب التحرش الجنسي والمضايقات.

ووصفت ميرنا تأثرها بالكتابة في رواية "دليل جدتي لقتل الأوغاد": كتبت في الرواية كل شيء لم أستطع أن أقوله بشكل جرىء للناس في وجوههم، وسعيدة إنه تم ترشيح الرواية ضمن قائمة جائزة كتارا بكل قيمتها الأدبية للجائزة.

وأشارت إلى أن هذه الرواية أثارت حالة من الجدل، وسط القراء، موضحة: البعض تضامن مع الأفكار الموجودة بروايتي والبعض الآخر كان ضدها تمامًا، وأرى أنه أهم شىء يمكن أن يفعله الكاتب هو أن يسلط الضوء على موضوع معين ليطرحه للنقاش بين القراء، وأنا سعيدة جدًا بهذه الحالة التي أثارتها الرواية بين القراء.

أسماء المصريين المرشحين لجائزة كتارا للرواية العربية

وشملت قائمة كتارا فئة الروايات المنشورة من مصر كلا من الكتاب، أنهار عطية عن رواية "نجع المحاريق"، إيناس حليم عن روايتها "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، صالح الغازي عن روايته الباص، محمود جمال عن روايته الشماشرجي، مصطفي منير عن روايته "كما يليق بأب يحاول"، يوسف حسين عن روايته "بيادق ونيشان".