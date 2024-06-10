الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية": إسرائيل وافقت على مقترح بايدن والكرة في ملعب حماس

بلينكن
بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل وافقت على مقترح بايدن والكرة في ملعب حماس. 

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجهود الدبلوماسية لخطة ما بعد الحرب، لافتا إلى أن بلينكن أكد لنتنياهو أهمية عدم اتساع الصراع بالمنطقة.

بلينكن في إسرائيل

 

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وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل كجزء من حملة دبلوماسية لإقناع حماس بقبول وقف إطلاق النار واقتراح الرهائن الذي قد يؤدي إلى نهاية الحرب.

وصل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى تل أبيب يوم الاثنين بعد اجتماعات عقدت في وقت سابق من اليوم في القاهرة، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين.

مقترح بايدن حماس الخرجية الأمريكية بايدن بلينكن الجولة الثامنة

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