الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: تهديدات اليمين المتطرف تهدد استقرار حكومة نتنياهو (فيديو)

الأميرة رشا يسري
الأميرة رشا يسري

قالت الأميرة رشا يسري، باحثة في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعلم أن تهديدات اليمين المتطرف له حاسمة، وإذ تم وقف الحرب، سينسحب اليمين من الحكومة، مما يعني انهيارها.

وفيما يتعلق بتدخل إيران في حال اشتعال الموقف على الجبهة اللبنانية وقيام إسرائيل بعمليات ضد لبنان، أكدت يسري، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز أنها لا تعتقد أن إيران ستتدخل، كما أن الإسرائيليين في الداخل يعلمون جيدًا أن العالم يراقب تصريحاتهم، وعلى الرغم من رفضهم لفتح جبهات أخرى، قد يكونوا يتفاوضون الآن من أجل التوصل لصفقة، ورغم أنهم يقولون إنهم لا يرغبون في الاحتلال، إلا أنهم يحتلون.

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