جمال الكشكي: شطب القضية الفلسطينية من الخريطة يتجدد (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن إسرائيل تمتلك مخططًا قديمًا يتجدد باستمرار، يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية من الخريطة السياسية، وعلى الرغم من التباين في وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية وأقصى التطرف، يبقى الهدف واحدًا “تحقيق هذا المخطط”.

وأشار الكشكي، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى تصريحات ديفيد بن جوريون، رئيس وزراء إسرائيل الأول في عام 1919، حيث أكد أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية، وعلى الرغم من رفض العالم العربي لهذا الرأي، يظل المخطط الصهيوني قائمًا ومستمرًا.

وأوضح أن هذه الاستقالات في الحكومة الإسرائيلية تعتبر صراعًا على الأماكن والسلطة والتحالفات الجديدة، وتشكل مستقبلًا غامضًا، ومع ذلك، يبقى العقيدة والإيمان الصهيونيان محورًا للتحركات، مهمًا كانت تغيرات الأشخاص.