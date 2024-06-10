لا يفوتك هذا المساء| حزب الله ينفذ عمليات نوعية والجبهة مرشحة للتصعيد.. وتفاصيل أشد ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الزراعة" توافق على استيراد 145 ألف رأس عجول

ترأس اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الاستيرادية التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم وممثلي بعض الجهات المعنية. قال "القصير" إن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732447

مراسل "القاهرة الإخبارية": حزب الله ينفذ عمليات نوعية والجبهة مرشحة للتصعيد

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجبهة الجنوبية والاشتباكات بين قوات الاحتلال وحزب الله لم تهدأ حتى الآن، وهناك دوى إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية من الجنوب اللبناني، وهناك أنباء عن تسلل مسيرات تابعة لحزب الله للشمال الإسرائيلي وفي طريقها لإصابة أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732418

ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة غدًا بالمملكة يأتي من أجل تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. وأكد ملك الأردن ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732427

إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف

شهد أعلى صحراوي الصف إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732439

الجامعة العربية تدين تراجع الرئيس الأرجنتينى عن اجتماع بسبب فلسطين

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانًا، مساء الإثنين، تؤكد خلاله متابعتها باستياء ودهشة شديدين قيام الرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي" بالعدول في اللحظات الأخيرة عن حضور اجتماعٍ كان مُقررًا أن يحضره أمس الأول 7 يونيو، مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732446

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية، الاثنين، عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، والتي تعرض لها أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا. ويلعب منتخب مصر أمام مضيفه غينيا بيساو على استاد 24 سبتمب، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732470

القبة الحرارية.. تفاصيل أشد ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة أسبوعين

تشهد العديد من دول العالم موجة شديدة الحرارة بسبب القبة الحرارية الهائلة التي تؤثر على البلاد منذ أسابيع، وتمتد في الوقت الحالي شمالًا إلى جنوب الولايات المتحدة، مما تسبب في درجات حرارة متطرفة عبر منطقة كبيرة، وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة على مصر وعدد من الدول العربية في آسيا وإفريقيا يعاني منها المواطنين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4732351