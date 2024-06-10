الإثنين 10 يونيو 2024
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عاطف سالم يتحدث عن الصفقة الملغومة وتحديات التبادل بين إسرائيل وفلسطين (فيديو)

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أهمية التفاوض والتحاور بين الجانبين للتوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

الصفقة الملغومة

وقال سالم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز إن الصفقة المقترحة تعاني من أربع مشكلات أساسية، أولًا: عدم وجود آلية لإزالة حكم حماس، ثانيًا: عدم تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ثالثًا: عدم وجود ضمانات لوقف دائم وملزم لإطلاق النار، ورابعًا: تعنت نتنياهو ورغبته في عدم وقف الحرب.
  
وأشار إلى تصاعد التطرف في المجتمع الإسرائيلي، حيث يزداد اليمين تطرفًا ويتجه نحو رفض فكرة دولة فلسطينية والمطالبة بمواصلة الحرب، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية أصبحت جزءًا من السياسة الأمريكية، وأن تأثيرها وصل حتى للانتخابات الأمريكية.

في الختام، دعا "سالم" إلى تحقيق التوازن بين الأمن والعدالة، والعمل على تحقيق حل سلمي يضمن حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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