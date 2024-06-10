عزت إبراهيم: أمريكا تحمل حماس مسؤولية تعطل وقف إطلاق النار (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الولايات المتحدة تسعى لتحميل حركة حماس مسؤولية تعثر عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، لكن الاحتمال الأكبر يشير إلى رفض روسيا والصين لهذا القرار، حيث لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الخاصة بتعديلات على النص.

وأشار إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المجموعة العربية في نيويورك تؤكد أهمية تساوي اللغة بين الأطراف المعنية، دون أي تمييز، مؤكدًا أن حركة حماس تتحمل مسؤولية تعثر عملية التفاوض وعدم التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، أكد أن استراتيجية أمريكا تهدف إلى تحقيق مكاسب قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتحقيق أي تقدم في هذا الملف، سواء من خلال قبول حركة حماس للتفاوض أو تقديم عذر للفشل في التوصل لاتفاق معها.