الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم: أمريكا تحمل حماس مسؤولية تعطل وقف إطلاق النار (فيديو)

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الولايات المتحدة تسعى لتحميل حركة حماس مسؤولية تعثر عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، لكن الاحتمال الأكبر يشير إلى رفض روسيا والصين لهذا القرار، حيث لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الخاصة بتعديلات على النص.

وأشار إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز إلى أن المجموعة العربية في نيويورك تؤكد أهمية تساوي اللغة بين الأطراف المعنية، دون أي تمييز، مؤكدًا أن حركة حماس تتحمل مسؤولية تعثر عملية التفاوض وعدم التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، أكد أن استراتيجية أمريكا تهدف إلى تحقيق مكاسب قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتحقيق أي تقدم في هذا الملف، سواء من خلال قبول حركة حماس للتفاوض أو تقديم عذر للفشل في التوصل لاتفاق معها.

عزت إبراهيم الأهرام ويلكي الولايات المتحد غزة قطاع غزة مجلس الأمن روسيا والصين كلام فى السياسة أحمد الطاهري نيويورك حماس حركة حماس الانتخابات الرئاسية بلينكن

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟