الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن": الحكومة السابقة بذلت جهدًا كبيرًا لكنها "سيئة الحظ"

النائبة سماء سليمان
النائبة سماء سليمان

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن الحكومة السابقة بذلت جهدًا كبيرًا جدًا في كل المجالات.

وأضافت "سليمان" خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "كل الوزارات بذلت جهدًا كبيرًا وحققت العديد من الأهداف، لكنها كانت سيئة الحظ".

وأشارت إلى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تساعد الحكومة على إظهار مجهودها عند الناس، متابعة: "هناك مجهودات بُذلت في وزارة الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات، كذلك على مستوى السياسة الخارجية وتم تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف".

وتابعت: "مفيش وزارة لم تحقق أهدافا كثيرة جدًا لكن الأزمات التي حدثت على مستوى المنطقة كان لها تأثير كبير جدًا على مستهدفات الحكومة".

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