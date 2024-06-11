الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق القوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالإسماعيلية

القوافل الدعوية
القوافل الدعوية

استقبلت محافظة الإسماعيلية، القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ للتوعية بالقضايا المجتمعية والفكرية ونشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

استمرار القوافل الدعوية حتى الجمعة المقبلة 

وتستم، هذه القوافل الدعوية حتى يوم الجمعة المقبل ١٤ يونيو ٢٠٢٤، من خلال عقد ندوات في عدد من المؤسسات الحكومية والمراكز الطبية والمستشفيات ومكتبة مصر العامة ومقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الإسماعيلية.

البرامج الدعوية والتوعوية تناقش المشكلات المجتمعية

وتركز القوافل في برنامجها الدعوي والتوعوي على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام، كما تستهدف التأكيد على أهمية بناء الشباب، من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مما يمكنهم من بناء الدولة المصرية والوقوف في وجه أعدائها في الداخل والخارج.

محافظ الإسماعيلية يوصي تيسير عمل القوافل الدعوية 

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في محافظة المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.

وتستمر القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في مختلف انحاء المحافظة. 

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