استعدادًا للزمالك.. المصرى يتعادل بهدفين مع النصر الليبى

حقق المصري تعادلا إيجابيا مع نظيره النصر الليبي بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي المباراة، ضمن استعدادات الفريق البورسعيدي، لاستئناف مسابقة دوري نايل، ومواجهة الزمالك في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر الليبي بهدف للا شيء، تم إحرازه في الدقيقة السابعة والعشرين، وجاء هذا الشوط سجالًا بين الفريقين اللذين تأثرا بارتفاع درجة الحرارة الشديد.

وفي الشوط الثاني يضغط المصري بشدة ويسفر هذا الضغط عن هدف التعادل، الذي سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة التاسعة عشرة، ليشتعل الملعب حماسًا وينجح فريق النصر في إحراز هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة والثلاثين، ليجئ الرد سريعًا من جانب لاعبي المصري فينجح ميدو جابر في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأربعين، ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مثل المصري في الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي عمرو موسى وأمادو با كثنائي، ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي سمير فكري، حسين فيصل، عبدالرحيم دغموم، كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

في الشوط الثاني، إجراء علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، العديد من التغييرات تباعًا الحارس عصام ثروت، حسين السيد، الناشئ عبدالوهاب نادر، ميدو جابر، ليستويل أمانكونا، محمود حمادة، يوسف الجوهري بدلا من محمود جاد، عمرو سعداوي، كريم العراقي، عمرو موسى، سمير فكري، أمادو با، عبدالرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.