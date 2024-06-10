الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تفرض التعادل على غينيا بيساو وتواصل تصدر مجموعتها فى تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لقاء منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

رفع الفراعنة رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ 6 نقاط.


الشوط الأول

مرت أول 20 دقيقة سلبية بين الفريقين ودون خطورة، لكنها شهدت تلقي الفراعنة ضربة قوية بخروج مصطفى محمد للإصابة ودخول أحمد أمين "أوفا".


وفي الدقيقة 22 كانت أول خطورة للمنتخب بركلة حرة نفذها محمد صلاح، وأبعدها حارس المرمى الغيني.

وفي الدقيقة 35 قاد ماما بالدي قائد غينيا بيساو، هجمة خطيرة وتوغل بين دفاعات المنتخب وأرسل عرضية أبعدها رامي ربيعة من أمام الشناوي.

ولم يهدأ بالدي وتمكن من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 42، من هجمة مرتدة سددها داخل منطقة الجزاء على يمين الشناوي.


الشوط الثاني


وسيطر الفراعنة على مجريات الشوط الثاني بالكامل وأهدروا أكثر من فرصة لتعديل النتيجة أبرزها تسديدة محمد صلاح وإمام عاشور.


تريزيجيه كان البادئ بالخطورة بالدقيقة 53، عدما توغل من الجناح الأيسر ومرر كرة لأحمد أمين أوفا لكنه لم يصل إليها.


وشهدت الدقيقة 56 تسديدة قوية من إمام عاشور في أول خطورة حقيقية بالشوط الثاني، علت عارضة حارس غينيا.

وفي الدقيقة 63 سدد محمد صلاح كرة قوية بغرابة داخل منطقة الجزاء، علت أيضًا عارضة الحارس الغيني.


ومن فاصل مهاري رائع وبتسديدة صاروخية، تمكن محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، بتسديدة كرة على يمين حارس غينيا ليدرك التعادل بالدقيقة 70.


وفي الدقيقة 85 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبدالمنعم بقدمه من على القائم القريب مرت بعيدة عن المرمى.


وأهدر صلاح فرصة هدف الفوز في الثواني الأخيرة، بعد تمريرة من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء لكنه سدد وتألق حارس غينيا في إبعاء الكرة.

 

منتخب مصر غينيا بيساو غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026 صلاح

مواد متعلقة

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

70 دقيقة.. هدف عالمى من صلاح يتعادل به لمصر ضد غينيا

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟