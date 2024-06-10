مصر تفرض التعادل على غينيا بيساو وتواصل تصدر مجموعتها فى تصفيات المونديال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لقاء منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

رفع الفراعنة رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ 6 نقاط.



الشوط الأول

مرت أول 20 دقيقة سلبية بين الفريقين ودون خطورة، لكنها شهدت تلقي الفراعنة ضربة قوية بخروج مصطفى محمد للإصابة ودخول أحمد أمين "أوفا".



وفي الدقيقة 22 كانت أول خطورة للمنتخب بركلة حرة نفذها محمد صلاح، وأبعدها حارس المرمى الغيني.

وفي الدقيقة 35 قاد ماما بالدي قائد غينيا بيساو، هجمة خطيرة وتوغل بين دفاعات المنتخب وأرسل عرضية أبعدها رامي ربيعة من أمام الشناوي.

ولم يهدأ بالدي وتمكن من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 42، من هجمة مرتدة سددها داخل منطقة الجزاء على يمين الشناوي.



الشوط الثاني



وسيطر الفراعنة على مجريات الشوط الثاني بالكامل وأهدروا أكثر من فرصة لتعديل النتيجة أبرزها تسديدة محمد صلاح وإمام عاشور.



تريزيجيه كان البادئ بالخطورة بالدقيقة 53، عدما توغل من الجناح الأيسر ومرر كرة لأحمد أمين أوفا لكنه لم يصل إليها.



وشهدت الدقيقة 56 تسديدة قوية من إمام عاشور في أول خطورة حقيقية بالشوط الثاني، علت عارضة حارس غينيا.

وفي الدقيقة 63 سدد محمد صلاح كرة قوية بغرابة داخل منطقة الجزاء، علت أيضًا عارضة الحارس الغيني.



ومن فاصل مهاري رائع وبتسديدة صاروخية، تمكن محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، بتسديدة كرة على يمين حارس غينيا ليدرك التعادل بالدقيقة 70.



وفي الدقيقة 85 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبدالمنعم بقدمه من على القائم القريب مرت بعيدة عن المرمى.



وأهدر صلاح فرصة هدف الفوز في الثواني الأخيرة، بعد تمريرة من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء لكنه سدد وتألق حارس غينيا في إبعاء الكرة.