القبض على صاحب مدرسة و5 آخرين خطفوا محامي بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 6 أشخاص، بينهم مالك مدرسة، لقيامهم بخطف محامي من داخل مقهي بدائرة قسم شرطة حلوان، وقاموا بالاعتداء عليه وارغامه علي توقيع إيصالات أمانة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده اختطاف محامي يدعي "أسامة القرموطي"، علي يد أشخاص مجهولين.

وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين بينهم مالك مدرسة بسبب خلافات على مليوني جنيه بين المجني عليه والاخير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من القبض علي المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.