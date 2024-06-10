الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سائق «نقل ذكى» تحرش بسيدة فى الجيزة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من سائق إحدى شركات النقل الذكى بعد تحرشه بسيدة. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بالقليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن تحرش سائق تطبيقات النقل الذكي منطقة اكتوبر محافظة الجيزة محافظة القليوبية

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