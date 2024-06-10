الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد.. تفويج الحجاج من المدينة لمكة المكرمة وسط متابعة أمنية

الحجاج
الحجاج

عرضت وزارة الداخلية فيديو يكشف تفاصيل تفويج حجاج قرعة الوزارة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لتسكينهم في فنادق قريبة من الحرم المكي.

وواصلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط البعثة لتوفير كافة السبل لإنجاح منظومة التفويج من خلال توفير حافلات حديثة ذات مواصفات متميزة ومجهزة لنقلهم إلى مكة المكرمة، فى إطار إهتمام وزارة الداخلية وتقديم أعلى درجات الرعاية والإهتمام بحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ.

كما حرصت بعثة الحج على استقبال أفواج الحجاج بفنادق الإقامة وسط احتفالات مبهجة، حيث تتميز الفنادق بقربها من الحرم المكى الشريف.

وحرصت على تقديم الخدمات وسبل الراحة لهم.. وتتولى غرفة عمليات مكة المكرمة متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة وإزالة المعوقات التى تواجههم منذ قدومهم إلى الأراضى المقدسة ولحين الانتهاء من أداء مناسك الحج. 

تتضمن منظومة التيسيرات المقدمة للحجاج عقد ندوات دينية بصفة دورية بفنادق إقامتهم بحضور وعاظ وواعظات من وزارة الأوقاف لتوعيتهم بأداء المناسك والرد على استفساراتهم.

 وأبدى الحجاج ارتياحًا كبيرًا عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

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