محلل سياسى: حكومة نتنياهو ستسقط إذا تخلى عنها اليمين المتطرف داخل إسرائيل

قال مهدي عفيفي، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للمرة الثامنة إلى مصر لمحاولة دعوتها للضغط على حماس للموافقة على حل جديد أو مشروع لوقف إطلاق النار.

وأضاف مهدي عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أنه في هذه المرحلة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التواصل مع الحلفاء وخاصة مصر، لموقفها وقربها من غزة في محاولة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار.

وأوضح أنه دائما ما تأتي المشكلة وهي مراحل هذا الحل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط عن المرحلة الأولى ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذه الحرب لا بد أن تستمر، وبذلك تكون هناك عرقلة لما تقوم به حماس وهي ثلاث خطوات، الإفراج عن بعض الرهائن وتوقف الحرب لمدة وهي 6 أسابيع، ومن ثم الدخول في مباحثات ثانية لاستمرار توقف الحرب والإفراج عن بعض المعتقلين ودخول المساعدات بدون شروط.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل في توقف الحرب بالكامل وعودة الفلسطينيين المهجرين، مؤكدا أن حكومة نتيناهو ستسقط إذا تخلى عنها اليمين المتطرف داخل إسرائيل.