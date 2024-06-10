رئيس "الإصلاح والنهضة": الحكومة الجديدة عليها آمال كبيرة ومهمتها ليست سهلة

قال د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مهمة الحكومة الجديدة ليست سهلة، مؤكدًا أن عليها آمال كبيرة جدًا.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الحكومة عملت في ظروف صعبة لكن بالرغم من ذلك شهدنا العديد من الإنجازات مثل حياة كريمة، وانتخابات رئاسية على أعلى مستوى تحدث عنها العالم، بالإضافة إلى الحوار الوطني الذي نقل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر نقلة كبيرة.

وتابع: "شهدنا أيضًا أكبر تحرك في تطوير البنية التحتية خلال فترة هذه الحكومة، وتطوير في ملفات الزراعة والاستثمار وصفقة رأس الحكمة"، مؤكدًا أن الحكومة أنجزت العديد من الإنجازات.

وأشار إلى أن بعض تحركات الوزارات لم تكن على مستوى تحرك الرئيس السيسي ولا على مستوى الرؤية الاستراتيجية، وكانت هناك مشكلات في بعض الوزارات.

وأردف: "نطالب الحكومة الجديدة بأن تكون وزارة الصناعة وحش يتحرك يقود الاقتصاد بشكل حقيقي".