الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: الإعلام الإسرائيلى تحت رقابة عسكرية منذ عقود (فيديو)

الأميرة رشا يسري
الأميرة رشا يسري

أكدت الباحثة في الشأن الإسرائيلي، الأميرة رشا يسري، أن الإعلام الإسرائيلي يخضع للرقابة العسكرية منذ عقود، موضحة أن هذا الأمر ليس سريًا، بل هو معروف للجميع.

وقالت يسري، خلال لقائها ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز إن ما يتعلق بالجنود الإسرائيليين المشاركين في الحروب، وكذلك المعلومات ذات الصلة بالنزاعات، يخضع للرقابة العسكرية، وليس هذا فقط، بل بعض الأخبار المهمة أيضًا تمر بهذه الرقابة.

وأكدت أن الإعلام الإسرائيلي يسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وهامة للداخل الإسرائيلي، ولكن محتوى الأخبار يتم توجيهه بطريقة تخدم الرأي العام المتخصص والمعنى بالخبر.

الأميرة رشا يسري الإعلام الإسرائيلي كلام فى السياسة أحمد الطاهري اكسترا نيوز الإسرائيليين الجنود الإسرائيليين الحروب

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