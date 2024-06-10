الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

الداخلية تواصل عمليات تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة (صور)

بعثة حج القرعة
بعثة حج القرعة

واصلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط البعثة لتوفير السبل لإنجاح منظومة التفويج من خلال توفير حافلات حديثة ذات مواصفات متميزة ومجهزة لنقلهم إلى مكة المكرمة فى إطار اهتمام الداخلية وتقديم أعلى درجات الرعاية والإهتام بحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ.

بعثة حج القرعة

كما حرصت بعثة الحج على إستقبال أفواج الحجاج بفنادق الإقامة وسط إحتفالات مبهجة، حيث تتميز الفنادق بقربها من الحرم المكى الشريف.

بعثة حج القرعة

كما حرصت على تقديم الخدمات وسبل الراحة لهم وتتولى غرفة عمليات مكة المكرمة متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة وإزالة المعوقات التى تواجههم منذ قدومهم إلى الأراضى المقدسة ولحين الإنتهاء من آداء مناسك الحج.

بعثة حج القرعة

تتضمن منظومة التيسيرات المقدمة للحجاج عقد ندوات دينية بصفة دورية بفنادق إقامتهم بحضور وعاظ وواعظات من وزارة الأوقاف لتوعيتهم بآداء المناسك والرد على إستفساراتهم.

بعثة حج القرعة

وأبدى الحجاج إرتياحًا كبيرًا عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به الداخلية فى سبيل توفير أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

حج القرعة بوزارة الداخلية المدينة المنورة مكة المكرمة بعثه الحج الحرم المكى الشريف

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