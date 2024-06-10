ضبط لحوم فاسدة فى حملات تفتيشية مكبرة على أسواق الغربية

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بقطور، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.

تمكنت الحملة من ضبط 53 كيلو لحوم فاسدة، وقامت بتحرير 58 محضرا بأسواق ومحال شهيره بقريتي مسهلة والمنشأة الكبرى ومركز ومدينة السنطة.

قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ضبط 12 كيلو لحوم جاموسى بالعظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهلة، ١٠كيلو لحوم جاموس دون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بالمنشية الكبرى بقرية المنشأ الكبرى 5.5 كيلو لحوم مفروم دون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات بالسنطة، ٩كيلو دجاج دون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم شهير بالسنطة، 8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطعم بالسنطة، 8.5 كيلو مفروم حواوشى غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 17 محضر مخالفة، القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 16 محضر مخالفة، القرار 97 عدم وجود شهادة صحية، محضر بإقرار إعدام 9 كيلو زيت هالك.