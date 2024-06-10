الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط لحوم فاسدة فى حملات تفتيشية مكبرة على أسواق الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بقطور، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.

تمكنت الحملة من ضبط 53 كيلو لحوم فاسدة، وقامت بتحرير 58 محضرا بأسواق ومحال شهيره بقريتي مسهلة والمنشأة الكبرى ومركز ومدينة السنطة.

قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ضبط 12 كيلو لحوم جاموسى بالعظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهلة، ١٠كيلو لحوم جاموس دون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بالمنشية الكبرى بقرية المنشأ الكبرى 5.5 كيلو لحوم مفروم دون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات بالسنطة، ٩كيلو دجاج دون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم شهير بالسنطة، 8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطعم بالسنطة، 8.5 كيلو مفروم حواوشى غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 17 محضر مخالفة، القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 16 محضر مخالفة، القرار 97 عدم وجود شهادة صحية، محضر بإقرار إعدام 9 كيلو زيت هالك.

الدكتور طارق رحمي والمطاعم ومحلات الجزارة الحمله المكبره الاسواق مديرية الطب البيطرى مديريه الصحة بالغربيه مديرية التموين

مواد متعلقة

محافظ الغربية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟