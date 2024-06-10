الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيف للموسم الجديد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن د.محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء افتتاح موسم الصيف للموسم الجديد في محافظة شمال سيناء، للعام الثاني على التوالي بعد عودة الحياة لطبيعتها بالمحافظة بفضل جهود القوات.

وأكد المحافظ خلال مبادرة "صيف شبابنا" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينه العريش للترويج لموسم الصيف،  علي ساحل البحر بالعريش،بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة،اللواء مصطفى محمد مصطفى،رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،اللواء أسامه عفش،رئيس مركز ومدينه العريش،ايهاب حسن عبد الوهاب،مدير عام الشباب والرياضة، على أن شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصيفين من أبناء المحافظات الأخرى.

ودعا المحافظ المواطنين من مختلف المحافظات الي زيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أشار المحافظ إلى تقسيم شاطئ البحر إلي عدة قطاعات،وتوفير المنقذين في كل قطاع للحد من حالات الغرق خلال فصل الصيف.

من جانبه، أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء قيام المديرية بتوفير المنقذين علي طول ساحل البحر في مدينة العريش، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وأضاف عبد الوهاب أن انطلاق المبادرة تضمن عدد من الفقرات الفنية والمباريات الرياضية في مختلف اللعبات الرياضية والترفيهية علي رمال ساحل البحر بالعريش.

وأشار إلى أن مبادرة "صيف شبـابنا" منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

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موسم الصيف صيف شبابنا الشباب والرياضة مدينة العريش محافظات الجمهورية

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