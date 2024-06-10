الكشكي عن تحذير الرئيس السيسي: خطورة اتساع الحرب تهدد الأمن الإقليمي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على خطورة اتساع الحرب في غزة والمنطقة والإقليم، حيث حذر من تداعياتها على الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن الآثار المستمرة لهذا التحذير تؤكد أهمية تجنب التصعيد.

وأضاف الكشكي، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تستخدم مصطلح "الوقت المستقطع" للمناورة، وتعتمد على الإعلام كأداة رئيسية للتأثير والتضليل.

وفي سياق متصل، أشار "الكشكي" إلى تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، التي دعت إلى ضبط النفس في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحًا أن الظرف الحالي يتضمن جولة بلينكن للمصلحة الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب التحرك الفرنسي الحذر من تصاعد الأمور بناءً على ما ينشره الإعلام من أخبار عن الانفجار.

وفي ختام تصريحاته، أكد "الكشكي" أن سيناريوهات ما بعد الانفجار قد تكون مفتوحة وصعبة التنبؤ بها، لكنها بالتأكيد ستكون سيناريوهات سوداء تتداخل في أوراق الإقليم وخرائطه.