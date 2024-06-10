70 دقيقة.. هدف عالمى من صلاح يتعادل به لمصر ضد غينيا

مرت 70 دقيقة على زمن مباراة مصر وغينيا بيساو، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيطر الفراعنة على مجريات الشوط الثاني بالكامل وأهدروا أكثر من فرصة لتعديل النتيجة أبرزها تسديدة محمد صلاح وإمام عاشور.

وشهدت الدقيقة 56 تسديدة قوية من إمام عاشور في أول خطورة حقيقية بالشوط الثاني، علت عارضة حارس غينيا.

وفي الدقيقة 63 سدد محمد صلاح كرة قوية بغرابة داخل منطقة الجزاء، علت أيضًا عارضة الحارس الغيني.



ومن هجمة مرتدة قادها صلاح توغل وسدد بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، كرة على يمين حارس غينيا ليدرك التعادل بالدقيقة 70.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود عواد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد أمين أوفا وإمام عاشور ومحمد شريف.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت على البث الفضائي، مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.

حكام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بتصفيات مونديال (2026)

يقود السوداني محمود علي إسماعيل إدارة ساحة مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، ويعاونه في مهمته الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موقف منتخب مصر

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الماضية، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة، وأخيرًا بوركينا فاسو الخميس الماضي، على استاد الرعب "القاهرة الدولي"، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).