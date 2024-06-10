الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل توبخ سفيرة سلوفينيا بسبب اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية

غزة
غزة

وجهت إسرائيل، اليوم الاثنين، توبيخا إلى سفيرة سلوفينيا بسبب اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية في بيان إنه خلال محادثة مع السفيرة السلوفينية تم التأكيد على أن الاعتراف بالدولة "لا يعزز السلام، فهو يشجع منظمة حماس الإرهابية، ويجعل من الصعب الترويج لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن". 

سلوفينيا تعترف بالدولة الفلسطينية

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رئيس برلمان سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": الاعتراف بفلسطين فى غاية الأهمية لنا


وكان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب قال: “إننا نرسل الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وسبق أن وافق برلمان سلوفينيا، الثلاثاء، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، رافضا اقتراحا بالدعوة إلى إجراء استفتاء.

وصوت المشرعون السلوفينيون بأغلبية 52 صوتا مقابل صفر ضد الاعتراف في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا. ولم يحضر باقي النواب التصويت.

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