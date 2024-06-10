الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير عاطف سالم: جيش الاحتلال يتعرض لانكشاف ويُدرج في قائمة العار (فيديو)

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد انكشف وأصبح موضوعًا للجدل، حيث كان يُعتقد أنه جيش أخلاقي، ولكن الأمور تغيرت، وتم وضعه في قائمة العار، وهذا يُعد أمرًا صعبًا لجيش يُعتبر نظاميًا.

وقال سالم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز إن وضع إسرائيل في هذه القائمة سيؤثر على مكانتها في المنظمات الدولية والأمم المتحدة، فضلًا عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وفي سياق متصل، أشار إلى تصاعد التطرف المجتمعي في إسرائيل، وأن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يُلقب بـ"محبوب الحريديم" ويحظى بدعم المتطرفين، موضحًا أن تشكيل الحكومة الحالية من 5 أحزاب شديدة التطرف وحزب الليكود اليميني المتطرف يعزز من هذا التطرف، كما أن الأمر المثير للقلق هو استخدام الحاخامات للدين لتبرير أعمال العنف.

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