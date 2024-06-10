الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسرائيل ترفض الانفجار".. الكشكي يكشف عن تفاصيل مهمة حول الوضع في لبنان

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن إسرائيل غير مستعدة لحرب جديدة في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أهمية عدم فصل التوقعات بشأن الوضع في لبنان عن ما يحدث في الساعات القليلة.

وأضاف الكشكي، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل تعتبر ملفًا متوقعًا للاشتعال بين إسرائيل وجنوب لبنان، وركز على أنه لا يمكن فصل هذا الملف عن موضوع التهدئة ومفاوضات غزة، وأن قوى المقاومة في المنطقة تلعب دورًا مهمًا في الوضع الراهن.

وفي ظل وجود دولة إقليمية تعيش مرحلة الانتخابات، أشار "الكشكي" إلى أن التدخل الروسي في المنطقة يجعل حالة الغليان مرشحة للانفجار، ومع ذلك، يبقى السؤال: هل إسرائيل مستعدة لهذا الانفجار؟ وهل حزب الله ولبنان مستعدان لمواجهة هذا التحدي؟

واختتم "الكشكي" تصريحه بالقول: "إسرائيل غير راغبة في هذه الحرب وغير جاهزة مهما كانت رغبتها في إطالتها، خاصةً في ظل الانهيار المتلاحق في الداخل الإسرائيلي".

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