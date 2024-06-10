رئاسة مالاوي: فشل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة المفقودة

أكدت رئاسة مالاوي، فشل جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة التي اختفت عن الرادار.

وأوضحت أن الطائرة اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررًا اليوم في مطار مزوزو الدولي، مضيفة أن الرئيس قرر إلغاء رحلاته لجزر الباهاما لحين العثور على الطائرة التي تقل نائب الرئيس وتسعة أشخاص آخرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت رئاسة مالاوي أن الرئيس أمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة.