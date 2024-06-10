الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أضاحى الخير

الأضاحى
الأضاحى

لا يختلف مربّو المواشى كثيرًا عن المزارعين أو الصناع أو العاملين فى أى مهنة، فالجميع يتشارك فى التعب والاجتهاد والرعاية، كما يتشارك فى فرحة الحصاد والمكافأة، لكن مربى المواشى وتجارها لهم وضع خاص فى تلك المنظومة، فهم يتعاملون مع أرواح، فيولون الماشية أو الأغنام الرعاية الكاملة ويحرصون على إطعامها بأفضل وأصح أنواع الغذاء من حشائش وأعلاف وغيرهما، كما يعملون على مداواتها بالأدوية المناسبة وتطعيمها ضد الأمراض المحتملة بشكل دورى.

هذه الرعاية تشبه لدى المربين رعاية الأبناء، فالماشية ليست فقط رأسمالهم، ولكنها أرواح يألفونها ويحرصون على العناية الفائقة بها بكل ما يمتلكون من وسائل وأدوات، حتى إذا اكتمل نموها وحان موسم المكافأة، اصطحبوها إلى السوق ليبيعوها بالسعر الذى يرضيهم، ويكملون دورة التربية والرعاية مرة أخرى.

وفى سوق الماشية فى مزغونة، جنوب محافظة الجيزة، يتبارى المربون فى بيع ما لديهم، ويعرضون بضاعتهم بشكل جيد، والتجار بدورهم يفحصون رءوسها بشكل يعكس خبراتهم الكبيرة فى المجال، ويستكشفون العلامات التى توضح الحالة الصحية والغذائية لكل رأس.

ويستكشف التجار جيدًا الماشية المغشوشة التى عادة ما تكون مصابة بأمراض أو معدية، فينتقون الجيد من الردىء من الرءوس، التى تعطى وفرة من اللحوم لتكون مناسبة للتضحية بها فى العيد.
أهم الأشياء التى يراعيها التجار عند الشراء، هى فحص أسنان الماشية والجزء العلوى الخلفى منها إلى جانب لون فروتها وعينيها، وهى علامات يستطيع التاجر من خلالها استكشاف ما يطلق عليه بـ«الأضحية الجلّالة»، أى التى تغذت على الروث والقمامة، والتى يكثر بيعها وخداع الناس بها خلال ذلك الموسم.

 

 

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