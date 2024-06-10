"الحلم الوردي".. عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

طرح الفنان عبد الفتاح الجريني أغنية جديدة بعنوان “الحلم الوردي”، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

أغنية الحلم الوردي لـ عبد الفتاح الجريني، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

وطرح النجم المغربي عبدالفتاح الجريني مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبدالمغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن عبد الفتاح الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج "نجوم العرب" عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: كوك استوديو، وريفالكس، وساعة سعيدة.

وأصدر الجريني عدة ألبومات ناجحة، منها: عايش حياته، يا خسارتك في الليالي، 3 كلمات، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: وحياة عينيك، جبارا فان، أشوف فيك يوم، جنبك على طول، وال ايه وال ايه، أبو خد عنابي، أوقات، وحياة عينيك، بحب اشوفك، يا بخت النوم، حب غريب، أحلى مافي الدنيا، وفر كلامك، وغيرها.