لماذا تراجعت نسبة التجنيد والرفض فى الخدمة العسكرية الإسرائيلية؟.. عاطف سالم يجيب

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، موضحًا أن التنافس بين بيني جانتس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل تنافسًا بين الجناحين العسكري والسياسي.

وأضاف سالم، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في الأيام الأولى لإقامة دولة إسرائيل، كان جيش الاحتلال فخرًا للشعب الإسرائيلي، ولكن بعد الحروب التي خاضها، اعتمد الجيش على فكرة الحملات بين الحروب، وهو فكر آيزنكوت لتحقيق الردع.

وأشار إلى أن هناك إحصاءً أظهر أن 50% من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون استكمال الخدمة، كما أن هناك 20 ألف مصاب بإعاقة تامة وخرجوا من الجيش، فضلًا عن بعض الإسرائيليين الذين لا يرغبون في التجنيد، مؤكدًا أنه ظهرت جمعيات تساعد الإسرائيليين على عدم التجنيد.