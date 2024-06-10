الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حركة تعيينات موسعة.. هل تتجه وزارة الثقافة لسيناريو الدمج بين القطاعات؟

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتعيين الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي يتولى إدارة أعمالها المحاسب عمرو البسيوني، تاركًا رئاسة المركز القومي للأطفال التابع للمجلس الأعلى للثقافة؛ والذى يتولي رئاسته الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة دون اختيار رئيس للمركز حتي اليوم.

من "القومى للطفل" لـ"التنمية الثقافية" و"الإنتاج الثقافي"

فى الوقت نفسه، أتخذت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خلال الأشهر الماضية سلسلة من القرارات التي تشير إلى اتجاه الوزارة لتنفيذ خطة دمج في قطاعاتها الداخلية؛ وهو ما يعكسه صدور قرار تولي الدكتور وليد قانوش تسيير أعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى قطاع الفنون التشكيلية، وذلك بعد إنهاء ندب الدكتور هاني أبو الحسن، من رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتولي المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، مسؤولية مهام البيت الفنى للمسرح.

افتتاح الدورة 44 للمعرض العام بمشاركة  أكثر من 300 فنان

من ناحية أخرى، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، منذ قليل، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان،يشاركون بباقة من الأعمال الفنية المميزة، ويمتد سيناريو عرض الأعمال الفنية للمرة الأولى، ليشمل 6 قاعات عرض هي:"الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس".

ولأول مرة أيضًا، يضم المعرض عرضًا للمكرمين، وآخر للفنانين العرب المقيمين في مصر، وعرضًا ثالثًا للفنانين الراحلين خلال عام.

ويحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف لهذه الدورة، والتي تستمر فعالياتها حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

كما يشارك  اساتذة "بيت العود"، في فعاليات الافتتاح بفقرة موسيقية مميزة. 

ويُعد المعرض العام حدثًا فنيًا مُهمًا يُقام سنويًا في مصر، ويهدف إلى عرض أحدث الإبداعات الفنية للفنانين التشكيليين المصريين والعرب.

نيفين الكيلاني محمد عبد الحافظ ناصف الهيئة العامة لقصور الثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة

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