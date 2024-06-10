الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمنعم السيد يكشف أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر، قائلًا: "إن معدل التضخم بالفعل يتخذ اتجاه هبوطي منذ مارس 2024 كنا 33.2% ثم أصبحنا الآن وفقًا لأحدث بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 27.4%".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن أسباب هذا الانخفاض نتيجة انخفاض في الأسعار الخاصة بالأغذية والمشروبات، لافتًا إلى أن انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض معدلات ناتج الأسعار، أي أن هناك زيادة في الأسعار ولكن معدل الزيادة ينخفض وينكمش لأن هناك سياسات من البنك المركزي تتمثل في زيادة سعر الفائدة وبعض القرارات مثل سحب السيولة، والهدف من ذلك أنه يخفض من معدلات التضخم حتى يصل إلى المستهدف ما بين 7% كحد أدنى و9% كحد أقصى.

انخفاض معدل التضخم برنامج اليوم التضخم الشهرى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

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