الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس جهاز الإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في إعداد المسوح والتعدادات الإحصائية. حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

تطوير النظام الاحصائى 

شهد الاجتماع استعراض إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائى في مصر التي تستهدف وضع إطار عمل شامل لتسهيل الارتقاء بالعمل الإحصائي والتعامل مع فجوة البيانات وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء؛ وإنتاج معلومات تلبي حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائي الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.والتي يتم العمل عليها منذ قرابة عامين بالتعاون مع ١٨  وزارة وجهة حكومية وبحثية مصرية  الي جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الاحصائي ومتوقع صدور المسودة الاولي لها خلال الشهر القادم.

إعداد التعداد الاقتصادي

وتناول اللقاء مناقشة سير العمل في إعداد التعداد الاقتصادي السادس 2022/ 2023 في ضوء قرب الانتهاء من الأعمال الميدانية للتعداد، والذي يوفر قاعدة بيانات ضخمة للجهات الحكومية وللباحثين تشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح ويسهم في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الجمهورية.

تطوير البنية المعلوماتية والرقمية

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز القادرة على التعامل في قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وما يوفره من بيانات ضخمة للجهات الحكومية وللباحثين تشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

وزيرة التخطيط الاحصاء التعداد الاقتصادى الدكتورة هالة السعيد اللواء خيرت بركات

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