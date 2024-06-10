الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليمن: القبض على شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية لتخريب البلاد

تجسس
تجسس

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، اليوم الإثنين، القبض على شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية في اليمن، لافتة إلى أن شبكة التجسس نفذت أدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو.

وأشارت الأجهزة الأمنية اليمنية، إلى أن شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية تم تزويدها بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنها من تنفيذ أنشطة بشكل سري، مؤكدة أن عناصر شبكة التجسس والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية.

وتابع البيان الذي صدرته الداخلية اليمنية: "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية"، موضحة أن الشبكة جمعت معلومات هامة عن مختلف المجالات وزودت بها أجهزة المخابرات المعادية لليمن.

واعتبر البيان أن الشبكة تمكنت من التأثير على صانعي القرار واختراق أجهزة الدولة وعملت على استقطاب مسؤولين، مردفًا: "الشبكة عملت على التأثير في الاقتصاد والتحكم به وضربه عبر جمع المعلومات والقيام بأعمال تخريبية".

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