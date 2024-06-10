الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظة قنا

وجه محافظ قنا أشرف الداودي، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لمركزي قنا وأبوتشت، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة، لبحث الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لمركزي قنا وأبوتشت، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولين، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة على غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

محافظ قنا الخطة الاستثمارية رفع معدلات المشروعات الإجراءات القانونية اشتراطات السلامة

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