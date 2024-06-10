الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجارديان": الاتحاد الأوروبي يفرض جمارك على واردات السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المتوقع أن يخطر الاتحاد الأوروبي الصين بأنه سيفرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، ما قد يطلق شرارة بدء حرب تجارية محتملة مع بكين.

وذكرت الصحيفة -في تقرير اليوم الاثنين- أنه سيتم الكشف الرسمي المسبق عن التعريفات الجمركية في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل، بعد تحقيق مطول في الدعم الحكومي الصيني لتصنيع السيارات، والذي من المتوقع أن يخلص إلى أن الدعم الهائل ما يزال يتركز على قطاع السيارات الكهربائية.

وتابعت أن المصنعين الصينيين يستعدون بالفعل لفرض رسوم استيراد جديدة، لكن الخبراء يتوقعون أن تنتقم بكين بإجراءات مضادة يمكن أن تؤثر على مجموعة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، بدءًا من الكونياك إلى منتجات الألبان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في باريس الشهر الماضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حذرت رئيسة المفوضية من أن "العالم لا يستطيع استيعاب فائض الإنتاج الصيني"، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في حماية الصناعات والوظائف في الكتلة، وفقا للصحيفة.

ويشير الخبراء -وفق الصحيفة- إلى أن بكين ستنظر إلى فرض الرسوم الجمركية على أنه اختبار للقوة، بالنظر إلى أن قطاع السيارات الكهربائية يغذي نجاح الصين في الصادرات. ويتوقعون أن شي لن يتراجع عن الرهان الوطني الذي قدمه للسيطرة على قطاع التكنولوجيا الخضراء في جميع أنحاء العالم من خلال السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، وبدلا من ذلك ينظر إلى التجارة باعتبارها ساحة معركة حيث يمكنه تحديد الشروط.

واختتمت الجارديان تقريرها بتأكيد أنه إذا خلص تحقيق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، كما هو متوقع، إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية قد فازت بميزة تنافسية، فسوف تتلقى بكين إخطارًا مسبقًا رسميًا بالتعريفات الجمركية وسيكون أمامها أربعة أسابيع لتقديم أي دليل لدحض القضية الأوروبية.

صحيفة الجارديان البريطانية الاتحاد الأوروبي الصين السيارات الكهربائية بكين تصنيع السيارات

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