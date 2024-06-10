إيهاب الخولى: القوات المسلحة عبّرت عن آمال المصريين فى الثورتين.. والوطن استعاد نفسه بعد بيان 3 يوليو

أكد السياسى إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب السابق، إن ثورة ٣٠ يونيو كانت ضرورة وطنية خلّصت الوطن من سرطان داخلى، وصححت ثورة ٢٥ يناير، بعدما أسقطت نظام الإخوان، الذى ظهر على حقيقته عقب الوصول للسلطة بطرق ملتوية، معتبرًا أنه لولا هذه الثورة لأصبحت مصر عبئًا على الإنسانية مثل أفغانستان.

وأوضح «الخولى»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان لم تشارك فى ثورة ٢٥ يناير، ولا فى التمهيد لها، بل ظهرت ترتيباتها الخاصة بعد ما حدث فى «جمعة الغضب»، مشيرًا إلى أن «مشروع النهضة» الإخوانى كان مجرد «كلام فاضى»، وأن الجماعة كانت تضعه على قوائم الاغتيالات بعدما اشتدت حدة معارضته لهم، الأمر الذى عرضه لضغوط كثيرة أدت إلى إصابته بجلطة فى المخ يوم «خطاب الشرعية»، بعدما أدرك الرسائل المفخخة التى حملها حديث الرئيس الإخوانى وتحريضه عناصر الجماعة على سفك الدماء.

■ ما الفرق بين جماعة الإخوان قبل وصولها السلطة وبعد الوصول إليها عقب ثورة ٢٥ يناير؟

- ظهر الإخوان عندما وصلوا السلطة على حقيقتهم، وأظهروا الإيمان بمفهوم الدولة الأممية وأنهم لا يقتنعون بمفهوم الدولة الوطنية، ومن ثم كانوا على استعداد لإقصاء أى فصيل من الدولة فى سبيل هذا الأمر، الذى لا يهز السلام الاجتماعى فقط وإنما يهز الفكرة الوطنية ذاتها.

ولذا كان التعجيل بإقصائهم عن السلطة أمرًا طبيعيًا، لأن مصر دولة وسطية وهى تختلف عن مفاهيمهم، وعن الدولة الأممية، وعن عقيدة الإخوان، لأن الدولة الوطنية لا تُقصى أحدًا بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو غيره.

وهم قد تصوروا أنهم لن يتركوا السلطة بعد الوصول إليها، وظنوا أنهم سيفعلون بالبلاد والعباد ما يشاءون، لكن سرعان ما خرج المصريون كى يثوروا على هذه الجماعة، التى ظنت أنها ستحكم مصر أكثر من ٣٠٠ سنة.

■ حاول الإخوان إقناع الشعب بأنهم هم من صنعوا ثورة يناير.. فكيف رأيت ذلك؟

- قولًا واحدًا، الإخوان لم يشاركوا فى التمهيد لأحداث ٢٥ يناير، وكل ما حدث فى يناير لم يشارك فيه الإخوان من قريب أو بعيد.

وأتذكر أنه كان هناك اجتماع فى حزب «الجبهة»، وصادق على ثورة يناير كل القوى الوطنية، وكان موجودًا به الإخوانى عصام العريان، وكان هناك تصور بأن يتم استدعاء كل القوى السياسية لمحاولة الإصلاح السياسى، لكنه قال إن أقصى ما يمكن أن يقوم به هو أن يرسل ١٠ من نوابهم فى البرلمان للمشاركة.

وعندما جاءت جمعة ٢٨ يناير لم يشاركوا أيضًا، لكن بعد ما حدث فى «جمعة الغضب»، وتدفق المصريين إلى ميدان التحرير، بدأت بوادر الظهور لجماعة الإخوان، وكان ذلك بعدما تغيرت الأمور وبدأت المطالب تتغير ويعلو الهتاف لإسقاط النظام، فالشعب طالب أولًا بالحرية والديمقراطية والدولة الوطنية، ولكن تغيرت المطالب بعد «جمعة الغضب» لإسقاط النظام، وهنا ظهر الإخوان.

ولذلك، فإن التدفق الشعبى الذى تم فى ٣٠ يونيو كان نتيجة ممارسات الإخوان وشعور المصريين بضرورة المشاركة فى الثورة ضد هذه الجماعة، لأن ما حدث ليس خطأ استراتيجيًا وإنما خطيئة كبرى من جماعة الإخوان، التى وصلت الحكم بطرق ملتوية وبها «تدليس».

■ القوى السياسية فى تلك الفترة كانت على وعى بخيانة الإخوان وطرقهم الملتوية.. فكيف استطاعوا اختطاف الثورة؟

- فى الفترة من ٢٨ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠١١ تصاعدت المطالب إلى أن خرجت أصوات تنادى بإسقاط النظام، ومن هنا بدأ ظهور الإخوان، ولكن كانت هناك ترتيبات أخرى على مستوى متقدم، ظهرت فيما بعد فى خطاب محمد مرسى عن «الشرعية»، وفى خطابه لشيمون بيريز، وفى حديثه عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وما حدث من لقاءات بين الإخوان والأمريكان، والرهان الأمريكى فى ذلك الوقت على الجماعة.

وإنما، للحقيقة وللتاريخ، فإن كثيرًا من القوى السياسية كانت تدرك طبيعة الإخوان، وقبل انتخابات الرئاسة حاول الإخوان التحالف مع كل القوى السياسية، لكن رفض السيد البدوى، رئيس حزب «الوفد»، بما للحزب من قيمة تاريخية، هذا التحالف، وكان شوكة فى ظهر الإخوان، الذين حاولوا فى هذا الوقت أن يطمئنوا القوى السياسية حول أنهم لن يكون لهم مرشح رئاسى، ثم اتضحت الخدعة بعد ذلك، بظهور المرشح خيرت الشاطر ومن بعده محمد مرسى كمرشح احتياطى.

■ كيف رأيت اجتماع مرسى مع القوى السياسية فى فندق «فيرمونت» وحديثه حول أن الجماعة لن تحكم بمفردها؟

- رأيت أنه كان نوعًا من الخديعة، وأنهم لن يلتزموا بأى شىء مما وعدوا به، وهذه حقيقة الإخوان.

وأذكر أننا بعدها حضرنا اجتماعًا فى مقر الإخوان فى المنيل، بحضور رفعت السعيد ومصطفى الفقى ومرشد الجماعة، وتحدثوا فيه عن الإصلاح و«مشروع النهضة»، وكان هناك موقف حاد من الدكتور رفعت السعيد، واعترض لأن الدولة لا تدار بهذا الشكل، وكنا نرى أنه لا بد من أن تكون هناك رؤية سياسية لإدارة وطن بحجم مصر وتاريخها وقوتها الناعمة ومكانتها الدولية والاستراتيجية، ولم يكن هذا كله موجودًا عند الجماعة، وكان «مشروع النهضة» الذى أعلن عنه خيرت الشاطر مجرد «كلام فاضى».

■ ما اللحظة التى أدركت فيها أن نظام الإخوان مصيره إلى الزوال؟

- أدركت ذلك بعد مرحلة حزن وبكاء على انتخابات البرلمان وبعدها الرئاسة، فقد حدثت بعض الممارسات الغريبة فى كل المحافظات، خاصة فى الصعيد، وتم فى عدد من الأماكن قطع أذن بعض المسيحيين، وهذه الظاهرة أعقبتها الاعتداءات على الكنائس، وكان لدىّ حزن كبير لأنه لم يحدث فى تاريخ مصر على مدار ٢٠٠٠ سنة أن تضرب الكاتدرائية، إلا فى عهد الاخوان.

■ هل كان النظام الإخوانى فاقدًا الشرعية؟

- الشرعية تكتسب من الانتخابات، فأنا أقدم برنامجًا انتخابيًا ومطالب أتعهد بتحقيقها، وقد أفشل فى تحقيق بعض منها، ولكن عندما آتى ببرنامج لا أستطيع أن أحقق أى شىء منه فأنا أكون فاقدًا الشرعية، ونظام الإخوان أتى بالانتخاب، وكان الاقتراع بين اسمين هما: أحمد شفيق ومحمد مرسى، ولكن حين جاء الأخير للحكم وجدنا أن مرشد الجماعة هو من يحكم، وليس المرشح المنتخب، وهذا ما أفقده شرعيته.

والشعب المصرى بفطرته استطاع أن يدرك ذلك، رغم تدليس الجماعة على الغرب، لأنهم ظنوا أن القصة هى صندوق الانتخاب، ولكن الأمر لم يكن كذلك، لأنهم كانوا يأتون إلى مصر لمقابلة المرشد، فعلى أى أساس تكون هذه المقابلة؟ فهذا المرشد لم يطرح نفسه للانتخاب حتى على «قهوة»، ولكن مَن طُرح اسمه هو محمد مرسى، الذى لم يكن يحضر تلك الاجتماعات، وعندما كان يحضر ويتحدث كانت اللعثمة عنوانه.

وهذا ما ظهر وقت الإعلان الدستورى، وفى مؤتمر نُصرة سوريا باستاد القاهرة فى مايو ٢٠١٣، وقبلها أيضًا فى الاحتفال بنصر أكتوبر فى ٢٠١٢، الذى حضره من قتلوا الرئيس أنور السادات، وأقسم بالله أن هذا المشهد أبكانى، لأن الرئيس السادات مات شهيدًا بعدما أعطى الكثير، وقد أحب الوطن فأحبه المصريون.

■ متى ظهرت حدة الخلاف بينك وبينهم؟

- الإخوان وضعوا قوائم للاغتيالات، رأيناها بأعيننا، وكنت أنا ضمن هذه القائمة، خاصة بعد احتدام الخلافات بينى وبينهم، لكن الخلاف معهم بدأ عقب ظهورهم فى يناير، ومنذ أيام ميدان التحرير، أما قبل ذلك فقد كان خلافًا سياسيًا وفكريًا فقط، لأننا كنا فى المعارضة سويًا.

وأذكر أنه فى يوم «موقعة الجمل» كانت موجودة بجوارى المستشارة تهانى الجبالى، وكان الإخوان يحمون بعضهم البعض لكنهم لم يحاولوا حمايتنا، وهم بعد وصولهم السلطة والحكم لم يفصحوا عن اسم شهيد واحد لهم فى ثورة يناير، رغم أنه تم الإعلان عن كل أسماء من استشهدوا، سواء من كانوا ينتمون لحركة سياسية أو لا ينتمون، وهذا يُظهر قدرتهم الفائقة على صنع تاريخ مزيف يبرز دورهم رغم المشاهد المأساوية التى شاركوا فيها، ومنها إلقاء مواطن من فوق سطح أحد المنازل بالإسكندرية.

كل تلك الأمور فى حال وضعها بجانب بعضها البعض ستظهر الصورة كاملة، وتؤكد عدم مشروعية ذلك التنظيم الإخوانى، وعدم قدرته على حكم مصر.

■ أين كان موقعك من الحراك السياسى الذى حدث ضد الجماعة؟

- كنت مثل كل المصريين فى ذلك الوقت أقف مع الحراك السياسى ضد الإخوان، وأشارك مع المصريين فى التظاهرات أمام قصر الاتحادية أو فى ميدان التحرير، إضافة إلى حضورى بعض الاجتماعات الحزبية أو السياسية.

ودعنى أقول إن الإخوان وضعوا مسمارًا فى نعشهم حين حاولوا تحصين قرارات محمد مرسى، فقد كانت هذه هى بداية النهاية.

وقد كان هناك أيضًا آخر فرصة لجماعة الإخوان، وتتمثل فى المهلة التى منحها لهم الفريق أول عبدالفتاح السيسى حينها، بعد ٣٠ يونيو، التى امتدت لـ٤٨ ساعة، وكانت المهلة لإعادة ضبط الأمور، وكان من الممكن وقتها أن يستمروا فى الحكم وأن يعدلوا عن قراراتهم الصدامية مع كل القوى السياسية، ولكنهم لا يفكرون بطريقة سياسية صحيحة، فقد كانوا يحاولون عزل مصر، وكان للأمر أبعاد إقليمية، تتعلق بدور مصر ومكانتها فى المنطقة ووزنها الاستراتيجى، وتأثيرها فى محيطها على ٢٢ دولة عربية، لأنه إذا سقطت مصر سقط الإقليم كله.

وعلاوة على ذلك كانوا يعملون على عزل مصر عن بعض الدول العربية، فى إطار سياستهم لاستعادة الدولة الدينية الأممية، فهذا كان هدفهم وهو ما كانوا يحاولون الوصول إليه.

■ هل ترى أن ثورة ٣٠ يونيو قطعت طريق الإخوان نحو تحقيق الدولة الدينية الأممية؟

- ثورة ٣٠ يونيو هى ثورة صححت ثورة، ولولاها لكانت الأوضاع لدينا أصبحت قريبة من أفغانستان، ما يعنى خروج مصر خارج التاريخ، لأنه بوجود جماعة الإخوان فإن هذا يجعل الدولة المصرية عبئًا على الإنسانية، لكن بعد الثورة كان مَن يوجّه مساعدة لمصر وكأنه يوجّه مساعدة للإقليم كله.

■ ما الذى حدث يوم إلقاء «خطاب الشرعية» وتسبب فى نقلك إلى المستشفى؟

- فى هذا اليوم، وهو يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٣، استدعيتُ من الإعلامية رولا خرسا وبرنامجها على قناة «صدى البلد»، وكان من المفروض أن أعلق على خطاب «مرسى»، لكننى فوجئت بما بين السطور من رسائل مبطنة ومفخخة، مثل قوله «سوف أحافظ على الشرعية بدمى»، وكأنها إشارة للجماعة بسفك الدماء.

وفى هذه الفترة، كان الإخوانى جهاد الحداد يعمل مع الجناح الغربى والأمريكان، وكانت هناك مفاوضات على أكثر من جانب، خاصة بعدما تدخلوا فى عمل بعض المؤسسات السيادية وتركيبتها لصالحهم، فى محاولة للثأر مما حدث لهم فى عصور سابقة.

وقد عقّبت على حديثه فى ذلك اليوم وفق شعورى وإدراكى حجم خطورتهم، لأننى لم أكن ممن يتوسم فيهم الخير، ووفق قراءاتى لتاريخهم وممارساتهم السياسية فقد كنت أدرك أنهم يركزون على ضرب الداخلية واستهداف مفاصل الدولة، وهو ما حدث فيما بعد، واغتيال الشهيد هشام بركات أكبر دليل على ذلك، وأيضًا محاولات اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وشعورى يوم «خطاب الشرعية» كان طاغيًا، لأننى كنت أشعر بمدى الخطر، بعدما رأيت بنفسى ما حدث منهم فى الاتحادية، ورأيت ما فعلوه مع الشباب صغير السن من ضرب وسحل، علاوة على ما حدث لشاب لا أنسى ملامحه أبدًا، وكان يقف جانبى وسقط إثر طلق نارى من الجماعة.

ولكل ذلك، ونتيجة الانفعال، أصبت يوم «خطاب الشرعية» بجلطة فى المخ، لكن والحمد لله تم تدارك الأمر فى أوله وتم شفائى منها.

■ كيف رأيت دور القوات المسلحة فى ثورة ٣٠ يونيو؟

- القوات المسلحة فى ثورة ٣٠ يونيو كانت تعبّر عن آمال المصريين، فالناس من داخلها كانت ضد الإخوان، وكان موقفها يتسق مع مفهوم الدولة الوطنية، وهذه هى القوات المسلحة المصرية، التى تعبّر عن الناس، وتنحاز لشرعيتهم، وهو ما حدث فى ٢٥ يناير وفى ٣٠ يونيو.

■ ماذا عن يوم ٣ يوليو؟

- شعرت يوم ٣ يوليو بأن مصر تبكى فرحًا بسقوط جماعة الإخوان، وشعرت بأن الوطن نفسه فرحان، والشعب كان سعيدًا جدًا لأن مصر استعادت نفسها بعدما تخلصت من حكم الإخوان.

ودعنى أقول إن نقطة التحول الحقيقية لم تكن فى خروج المصريين فى ٣٠ يونيو، ولكن بعد الخطاب الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى حينها، وهو «خطاب التفويض»، فقد كان هذا الخطاب نقطة تحول فارقة، وقد نزلت وقتها إلى ميدان التحرير، وفوجئت بعدد الموجودين، وصعدت على المنصة وطالبت بمحاكمة شعبية للإخوان.

وفى ميدان التحرير، أقسم المصريون على محاكمة الإرهاب وتفويض وزير الدفاع، والعالم كله كان يشهد على ذلك، لأنهم أدركوا حجم المشكلة التى تعانى منها مصر، بعد أن أصبحت مشكلة التطرف واضحة لديهم.

■ هل نجحت مصر فى معركتها ضد التطرف؟

- هناك خلط بين التطرف والإرهاب، فالإرهاب يمكن التعامل معه أمنيًا، وقد نجحت مصر فى مواجهته، لكن التطرف موجود فى كل مكان، وهو يعنى التشدد وعدم التسامح وعدم قبول الآخر، رغم أن الله وحده هو من يحاسب الإنسان حتى على نواياه وما ظهر منه وما لم يظهر.

وقد انتصرت مصر فى معركتها لأن جماعة الإخوان خرجت من المشهد، بعد أن عانينا منها منذ عام ١٩٢٨، وعانينا من كتاب مثل «معالم فى الطريق» لسيد قطب، رغم أن كله كلام فاضى، لكنه عشش فى العقول.

والشهيد أنور السادات أخرج الإخوان من السجون وأعطى لهم فرصة، لكنهم فى النهاية قتلوه، وقبل موته تطهر منهم، وقال: «أنا كنت غلطان إنى اتعاملت معاهم»، فهذه هى طبيعة الإخوان، فإذا كانوا قتلوا الرئيس الذى أخرجهم من السجون، فإنهم عندما وصلوا إلى أعلى مكانة فى البلد، وهى رئاسة الجمهورية، كانوا سيقتلون الوطن.

ولذلك، فإن ثورة ٣٠ يونيو كانت ضرورة وطنية، فنحن فى عام ١٩٧٣ انتصرنا على العدو الظاهر أمامنا، لكننا فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ انتصرنا على سرطان داخلى.

■ ما خطورة أن يكون الدين جزءًا من السياسة أو محركًا وغطاءً لها؟

- الناس بطبيعتها فى مصر وسطية ومتسامحة، ولها طبيعة وشخصية مختلفة عن الآخرين، وهذا أمر حقيقى طوال التاريخ، فنحن وسطيون، ومصر طوال عمرها بعيدة عن التطرف، ولدينا رفاعة الطهطاوى والإمام محمد عبده، فهؤلاء يعبّرون عن مصر الحقيقية، وهم أجدادنا الذين تعلمنا منهم.

ولذا، لا يجوز الخلط بين الدين والسياسة، فلكى تحمى الدين يجب ألا تُدخل فيه السياسة، فهذا حماية وتقديس للدين، والرئيس السادات، رحمه الله، حسم الأمر وقال: «لا سياسة فى الدين، ولا دين فى السياسة».