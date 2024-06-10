الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الحكومة حريصة على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات

النائب مصطفى قدري
النائب مصطفى قدري

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تسعى باستمرار لتحسين بيئة الأعمال وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الهيئات التابعة لها والشركاء لتعزيز ودعم تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لاستكمال نظر الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف “الشريف” أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي الذراع التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MCIT وهي محطة متكاملة لشركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال الأجنبية. 

كما تعمل الهيئة على تحفيز وتنظيم وقيادة عملية تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية وتعزز الاستثمار والاسهام في نمو الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وإطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال. لذا نطالب بمزيد من الدعم لزيادة الاستثمارات في صناعه تكنولوجيا المعلومات فهي قاطرة المستقبل في الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أعلاَن  مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مؤخرا، عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.

وهذا التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة حيث قام التقرير بصياغة خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق  ودعم الابتكار التنافسية وهذا يؤكد ان مصر تنفذ أهداف التنمية المستدامة بخطي ثابتة.

النائب مصطفى قدري الشريف التنمية المستدامة الابتكار العالمي وزارة الاتصالات صناعه تكنولوجيا

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