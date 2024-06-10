الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب التنسيقية يتقدم بدراسة حول تحديات الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، اليوم الإثنين، دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.. الفرص والتحديات".

واستعرض النائب علاء مصطفى، من خلال الدراسة واقع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال أربعة محاور رئيسية: أولها أهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والثاني، الإطار القانوني المنظم لريادة الأعمال في مصر، وثالثا، التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والتوصيات اللازمة لتعزيز دور الشركات الناشئة.

استهدفت الدراسة فهم التحديات المالية والتسويقية والإدارية والقانونية التي قد تواجه الشركات الناشئة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم للتغلب عليها، بالإضافة إلى تحليل أهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للتحقيق في العوامل التي تجعلها محورًا أساسيًا للابتكار والتطوير.

اللجنة الاقتصادية توافق على طلب نائب "التنسيقية" بعقد جلسات حوار مجتمعي حول تحديات الشركات الناشئة في مصر

txt

نائب التنسيقية: تهيئة البيئة التشريعية ضرورة لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعى

وأكد مصطفى أن رواد الأعمال والشركات الناشئة يواجهون عدد من التحديات المتنوعة التي تعتبر عائقًا أمام نجاحهم وتطورهم، منها تحديات اقتصادية، وتحديات تنظيمية، وتحديات في البنية التحتية والموارد، وتحديات في البيئة الريادية، مؤكدا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعتها وتأثيرها على عمل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

واختتم نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدراسة بتوصيات تنفيذية وتشريعية تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل مراجعة متطلبات التراخيص والموافقات الحكومية لتسريع عملية إنشاء الشركات الناشئة، ودراسة استحداث تشريع للسماح بتنظيم الشركات الناشئة ومؤسسيها والمستثمرين من خلال الكيانات المحلية، وأيضا معالجة الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مرحلة النمو، من خلال برامج تمويل تتناسب مع الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة تسمح بروابط أقوى بين الكيانات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة والابتكار في القطاع العام.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب علاء مصطفي الدراسة الشركات الناشئة

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟