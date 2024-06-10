نائب التنسيقية يتقدم بدراسة حول تحديات الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، اليوم الإثنين، دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.. الفرص والتحديات".

واستعرض النائب علاء مصطفى، من خلال الدراسة واقع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال أربعة محاور رئيسية: أولها أهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والثاني، الإطار القانوني المنظم لريادة الأعمال في مصر، وثالثا، التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والتوصيات اللازمة لتعزيز دور الشركات الناشئة.

استهدفت الدراسة فهم التحديات المالية والتسويقية والإدارية والقانونية التي قد تواجه الشركات الناشئة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم للتغلب عليها، بالإضافة إلى تحليل أهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للتحقيق في العوامل التي تجعلها محورًا أساسيًا للابتكار والتطوير.

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وأكد مصطفى أن رواد الأعمال والشركات الناشئة يواجهون عدد من التحديات المتنوعة التي تعتبر عائقًا أمام نجاحهم وتطورهم، منها تحديات اقتصادية، وتحديات تنظيمية، وتحديات في البنية التحتية والموارد، وتحديات في البيئة الريادية، مؤكدا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعتها وتأثيرها على عمل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

واختتم نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدراسة بتوصيات تنفيذية وتشريعية تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل مراجعة متطلبات التراخيص والموافقات الحكومية لتسريع عملية إنشاء الشركات الناشئة، ودراسة استحداث تشريع للسماح بتنظيم الشركات الناشئة ومؤسسيها والمستثمرين من خلال الكيانات المحلية، وأيضا معالجة الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مرحلة النمو، من خلال برامج تمويل تتناسب مع الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية حكومية موحدة لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة تسمح بروابط أقوى بين الكيانات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة والابتكار في القطاع العام.