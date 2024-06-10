الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: إسرائيل تحفظت على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

كشف د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، عن الدلالات وأهم الملفات في زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر.

وقال "فهمي"، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات في الشرق الأوسط وتتواصل مع الشركاء في المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة تحمل التأكيد الأمريكي على وجود قنوات تواصل مباشرة والدعوة إلى أن تكون هناك آليات للتعامل مع الطرف الإسرائيلي.

وأوضح أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة قوبل بتحفظات إسرائيلية محددة من خلال بعض النقاط الخاصة بعمليات وقف إطلاق النار، لكن الإدارة الأمريكية لم توقف اتصالاتها بل مستمرة فيها.

بايدن الرئيس الامريكي غزة مقترح بايدن الحياة اليوم

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