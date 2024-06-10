"الزراعة" توافق على استيراد 145 ألف رأس عجول

ترأس اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الاستيرادية التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم وممثلي بعض الجهات المعنية.

مخزون استراتيجي من اللحوم

قال "القصير" إن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب على مدار العام والمتزايد خلال المناسبات المختلفة، فقد وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس منها 25 ألف رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة تصل البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.



من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كان لها نتائج إيجابية، من حيث توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء، دون حدوث أى نقص فى الإحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى تشهدها دول العالم.

وقال الصياد إن هذه الأعداد بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وكذلك إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.