الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص عمال البناء والمستثمرين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم وجود حالةً من الاستقرار بأرض المصنع، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو قيمة 41100 جنيه، بينما وصل سعر طن أسمنت النصر مبلغ 1920 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

 

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 36500 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36200 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 36500 جنيه.

سعر حديد عز

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41100 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 36500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 49000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 36500 جنيه.

رئيس شعبة الأسمنت: تحقيق مؤشرات اقتصادية سريعة "أولوية" في أداء الحكومة الجديدة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يونيو 2024

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

بلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1920 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1230 إلى 1350 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.

الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء اسعار مواد البناء اليوم مواد البناء اليوم الثلاثاء مواد البناء الحديد والاسمنت

مواد متعلقة

رئيس شعبة الأسمنت: تحقيق مؤشرات اقتصادية سريعة "أولوية" في أداء الحكومة الجديدة

وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا لبحث فرص الاستثمار فى مجال معالجة الأسمنت والتخلص من المخلفات

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من الجانب اللبنانى باتجاه شمال إسرائيل (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ سلسلة من غارات شرقى لبنان (فيديو)

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟