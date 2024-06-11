يحرص عمال البناء والمستثمرين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم وجود حالةً من الاستقرار بأرض المصنع، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو قيمة 41100 جنيه، بينما وصل سعر طن أسمنت النصر مبلغ 1920 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 36500 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36200 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 36500 جنيه.

سعر حديد عز

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41100 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 36500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 49000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 36500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

بلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1920 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1230 إلى 1350 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.