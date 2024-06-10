23 يونيو.. نظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق بحلوان

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يونيو الجاري لنظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان وذلك أمام الدائرة 23 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

كانت دائرة الجنايات السابقة التي نظرت القضية قد تنحت عن نظرها لاستشعار المحكمة الحرج وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا بدائرة قسم شرطة حلوان، قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

وأحدث المتهم إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المجني عليه عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام.