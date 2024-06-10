الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

23 يونيو.. نظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق بحلوان

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يونيو الجاري لنظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان وذلك أمام الدائرة 23 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

كانت دائرة الجنايات السابقة التي نظرت القضية قد تنحت عن نظرها لاستشعار المحكمة الحرج وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا بدائرة قسم شرطة حلوان، قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

وأحدث المتهم إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المجني عليه عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام.

محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يونيو محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق منطقة حلوان

مواد متعلقة

موعد أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟